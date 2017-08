Aj Union ZP zaznamenala podvody so zdravotníckymi pomôckami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo/Martin Meissner Foto: TASR/AP Photo/Martin Meissner

Bratislava 16. augusta (TASR) – Podvody so zdravotníckymi pomôckami odhalila po mimoriadnych kontrolách aj Union zdravotná poisťovňa (ZP). Predbežne hovorí o škode asi 300.000 eur. Podvody preverujú aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Dôvera. Viacerí pacienti mali dostať namiesto drahších pomôcok - individuálne vyrábaných, sériové.uviedla členka predstavenstva Elena Májeková. Vo všetkých prípadoch, keď sa preukáže podvodné konanie, bude ZP Union žiadať náhradu škody a je pripravená spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.Zdravotné poisťovne v súčasnosti riešia podvody so zdravotníckymi pomôckami. Aj zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že zaznamenala stovky prípadov po celom Slovensku a hovorí o vysokých finančných škodách. Kontroly realizuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá od roku 2014 zaznamenala nárast nákladov na individuálne pomôcky. Na prípad ako prvý upozornil týždenník Plus 7 dní. Podrobnosti prípadov, rovnako výšku škody VšZP a Dôvera zatiaľ nezverejnili.