Ako byť 3 kroky pred najväčšími hackermi – dá sa to? Budú vlády potrebovať splnomocnencov pre kyberútočníkov?

Na jesennom kongrese ITAPA nájdete tých najväčších odborníkov na globálnu kyberbezpečnosť:



Johna Davisa, autora neprekonaného plánu kybernetickej bezpečnosti Pentagonu



Jovana Kurbaliju – bývalého diplomata, ktorý bojuje za otvorenosť Internetu a vysvetľuje vládam, ako vplývajú technológie na vzťahy medzi krajinami



Luigiho Rebuffiho z Európskej organizácie pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý odpovie na otázku, či a ako je Európa pripravená bojovať proti hackerom, a prečo musia vlády spolupracovať s firmami



Kongres ITAPA sa koná 14. a 15. novembra 2017 v hoteli Crowne Plaza



O ITAPA:

BRATISLAVA 2. novembra 2017 (WBN/PR) – Presne na túto tému vystúpi na kongrese ITAPA 2017 výnimočný muž, ktorý stál v popredí americkej armády a šéfoval kybernetickej bezpečnosti v Pentagone. Práve jeho zásluhou sa hackerom nedarí prelomiť americkú bezpečnostnú infraštruktúru. Zoznámte sa, generál John Davis. „Útoky sú čoraz sofistikovanejšie. Je preto dôležité, aby priemysel kyberbezpečnosti zásadne zmenil svoj smer a nabehol na ten, v ktorom sa pohybuje technologický priemysel. Pretože ten musíme chrániť", hovorí americký generál. V súčasnosti pôsobí JOHN DAVIS ako viceprezident spoločnosti Palo Alto Networks, kde je zodpovedný za vytváranie spoločných globálnych iniciatív v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa názoru ďalšieho zaujímavého spíkra na ITAPA 2017 – priekopníka v kyberdiplomaciI Jovana Kurbaliju je dnes nevyhnutné, aby sa vlády začali zaujímať o vzťahy v digitálnom svete. Vlády musia počúvať, vysvetľovať, deliť sa o poznatky, budovať kolektívne vedomie. „Toto je kľúč k e-diplomacii," vyzýva JOVAN KURBALIJA, šéf švajčiarskeho think-thanku, ktorý vysvetlí, ako technológie a Internet zmenili spoločnosť a medzinárodnú politiku. „Vlády majú legitímny záujem ochraňovať národy a občiansku bezpečnosť. No ich moc kontrolovať digitálny vývoj a toky dát, obzvlášť tých šifrovaných, je obmedzená." Ako si s tým vlády poradia? Ako sa budú vedieť prispôsobiť digitálnemu životu, nad ktorým nedokážu mať nadvládu, vo svojej krajine? To, že ochrana v kyberpriestore je jednou zo základných potrieb vlád, si už dnes uvedomuje takmer každá krajina. Ako sa na útoky pozerá Európa, príde na jesenný kongres ITAPA diskutovať aj Luigi Rebuffi, riaditeľ Európskej organizácie pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá združuje firmy z oblasti kyberbezpečnosti. „Vlády musia špecifikovať, čo potrebujú, kde a ktoré informácie sa budú zdieľať. Je nutné, aby dozrela dôvera medzi firmami a krajinami pri zdieľaní informácií. Už na tom síce pracujeme, no je to na veľmi nízkej úrovni", povedal Rebuffi pre France24. Vo svojom vystúpení sa bude zameriavať najmä na to, kam by sa mali investovať peniaze na výskum a vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti tak, aby boli použité efektívne s horizontom na minimálne 10 rokov dopredu. Tento panel bude špecifický. Okrem toho, že LUIGI REBUFFI ho bude viesť ako spolumoderátor, panel bude poňatý formou živej diskusie medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi na kyberbezpečnosť zo súkromnej i verejnej sféry.