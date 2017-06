Ako platiť na dovolenke či služobnej ceste v zahraničí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Je dôležité vedieť, že pri zneužití karty sú vaše peniaze v bezpečí. Karta je najjednoduchší spôsob, ako platiť doma i na cestách. Netreba však zabúdať na obozretnosť a bezpečnosť pri platbe kartou. Prinášame preto zopár tipov, ako sa cítiť na dovolenke ako doma:

• Je výhodnejšie platiť kartou ako vyberať hotovosť z bankomatov – nebudete mat pri sebe veľkú hotovosť, ktorú je možné stratiť, alebo vám ju môžu ukradnúť.

• Rozlišujte medzi debetnou a kreditnou kartou: debetnou kartou vyberajte hotovosť z bankomatov, kreditná karta sa vám zas zíde pri rezerváciách či platbách za ubytovanie a v obchodoch.

• Ak cestujete do zahraničia, skontrolujte si denný limit a zvážte, či ho netreba zvýšiť alebo znížiť.

• Ak odchádzate na nezvyčajnú, či dlhšiu dovolenku, neváhajte o tom informovať vašu banku – pomôže jej to pri monitoringu platieb z vášho účtu

• Niektoré karty majú možnosť cestovného poistenia- môže byť súčasťou platobnej karty, takže si poistenie nebudete musieť zabezpečiť separátne.

• Notifikácie v mobile – ak máte možnosť, určite si nastavte SMS notifikácie pohybov pri platbe kartou.

• Využite Visa Travel Tools app. Aplikácia vám ukáže najbližší bankomat, aktuálny menový kurz, poskytne okamžitú asistenciu pri strate platobnej karty či napovie, na akých miestach sa dá a nedá platiť kartou. A ešte k tomu vám poskytne zľavy u vybraných obchodníkov po celom svete.

• Ak kartu stratíte, alebo vám ju ukradnú zavolajte do vašej banky a zablokujte kartu, aby ste predišli zneužitiu karty.

• A nakoniec – užite si dovolenku!:)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (OTS) - Platobná karta vám uľahčuje život – na svete je vyše 3,1 miliardy kariet Visa a 44 miliónov miest, kde kartou Visa zaplatíte. Samotný pohľad na tieto čísla nám hovorí, že v súčasnosti je na svete len niekoľko miest, kde potrebujete iba hotovosť. Využite teda naplno všetky výhody, ktoré vám pri cestovaní platobná karta poskytuje.Cestovanie s kartou je pohodlné a bezpečné. Zároveň sú platby kartou rozšírené tak, že nepribaliť si ju do svojej batožiny by zrejme nebolo rozumné rozhodnutie. Kartou zaplatíte v zahraničí rovnako pohodlne, tak ako ste zvyknutí doma na Slovensku. Tiež môžete vyberať z bankomatu, sledovať svoje transakcie a mať detailný prehlaď o tom, ako to vyzerá s vašimi finančnými prostriedkami na účte. Znamená to tiež, že keď sa z dovolenky vrátite, môžete presne vidieť, kde ste tie všetky peniaze minuli.Čas, ktorý ste kedysi strávili vystávaním v zmenárňach a hľadaním dobrých kurzov môžete teraz využiť oveľa zábavnejšie a krajšie. Ak máte samozrejme so sebou platobnú kartu. Zároveň, keďže platíte častejšie priamo kartou, obmedzujete používanie hotovosti, je viac ako možné, že sa nevrátite domov s veľkými zbytkami miestnej meny.Platobná karta je bezpečná. Avšak tak ako doma, tak aj v zahraničí je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečného používania karty. Kartové transakcie sú v zahraničí zabezpečené rovnakými mechanizmami a banka sama monitoruje akékoľvek podozrivé používanie vašej platobnej karty., manažér regionálneho rozvoja Visa: ,,