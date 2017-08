Ako predísť zraneniam a nehodám?Učia deti v táboroch senickí policajti

Ilustračná snímka Foto: TASR/FOTO TASR - KR PZ v Trnave Foto: TASR/FOTO TASR - KR PZ v Trnave

Senica 6. augusta (TASR) - V čase prázdnin je zaznamenaný nárast úrazov detí a z toho dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Senici v spolupráci s Centrom voľného času detí a mládeže Stonožka každoročne vykonáva počas letných prázdnin v mestských táboroch preventívno-edukačné aktivity. TASR o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.Podľa jej slov sú tieto aktivity zamerané na prázdninové riziká a možnosti, ako im predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.povedala Kredatusová.Deťom takisto pripomenuli, že počas jazdy na bicykli musia nosiť cyklistickú prilbu, ktorú majú mať riadne upevnenú, pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skejtborde treba používať okrem prilby aj chrániče.poznamenala hovorkyňa.Pracovníčka prevencie kriminality upozornila deti aj na riziko utopenia a poranenia hlavy alebo krčnej chrbtice pri skákaní do vody.dodala Kredatusová.Potenciálnym nebezpečenstvom môžu byť pre deti neznáme osoby, ktoré ich pod rôznymi zámienkami môžu zlákať do auta alebo na opustené miesto.uviedla.dodala trnavská krajská policajná hovorkyňa.