Ako sa vyhnúť chrípke? Hygienici majú niekoľko rád

BRATISLAVA 1. februára - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v posledných týždňoch presiahla úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch. V štvrtom kalendárnom týždni nahlásili 18 289 ochorení, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o viac ako o 58 percent.





V súvislosti s nárastom počtu chorých hlavný hygienik Ján Mikas pripomína preventívne opatrenia, ktoré môžu znížiť riziko nákazy chrípkou.Mikas odporúča vyhýbať sa kontaktu s chorými osobami, často vetrať, ak sa dá nenavštevovať miesta, kde je veľa ľudí a dodržiavať zdravý životný štýl. Avšak medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk, a to po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania.Pred nakazením chrípkou môže pomôcť aj očkovanie. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných a zimných mesiacov hlavne v októbri a novembri. Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje tu však riziko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok. Tie si organizmus vytvára postupne, približne v priebehu desiatich až 14 dní po očkovaní.Očkovanie sa odporúča najmä osobám, ktoré majú zvýšene riziko závažných komplikácií, a osobám, ktoré s nimi žijú v domácnosti alebo sa o takéto osoby starajú. Do tejto skupiny patria tehotné ženy, deti do päť rokov, starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a zdravotnícki pracovníci. Očkovanie proti chrípke je potrebné opakovať každý rok.