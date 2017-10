Aktivisti z Greenpeace odpálili ohňostroj vo francúzskej elektrárni

Greenpeace, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Paríž 12. októbra (TASR) - Osem environmentálnych aktivistov preniklo dnes do areálu francúzskej jadrovej elektrárne a odpálilo ohňostroj. Chceli tak upozorniť na potrebu lepšej ochrany jadrového odpadu a protestovali voči závislosti Francúzska od jadrovej energie.Energetická spoločnosť EDF informovala, že čin aktivistov z organizácie Greenpeace nemal žiadny vplyv na bezpečnosť elektrárne v Cattenome na východe krajiny. Aktivistov zatkli osem minút po tom, ako vstúpili do areálu elektrárne, a podľa EDF im hrozí súdna žaloba.Yannick Rousselet, hovorca Greenpeace, uviedol, že akcia odhalila bezpečnostné riziká, pretože aktivisti sa dostali do vzdialenosti 100 metrov od otvorených nádrží s jadrovým odpadom. Greenpeace lobuje za to, aby sa vo Francúzsku vybudovali nad otvorenými nádržami s odpadom špeciálne silá.Francúzska vláda sa zaviazala viac rozvíjať obnoviteľné zdroje energie a obmedziť závislosť na čoraz starších jadrových elektrárňach, ktoré sú v súčasnosti zdrojom väčšiny elektrickej energie v krajine, pripomína agentúra AP.