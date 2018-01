Aký bude rok 2018 z hľadiska interiérového dizajnu?

Ľudia si vo všeobecnosti oveľa viac uvedomujú silu farieb a ich vplyv na ich náladu, preto je dosť dobre možné, že v roku 2018 zaznamenáme v interiéroch trend smerujúci k výberu pozitívne ladených farieb. Veľkoformátové nálepky na stenu do obývačky už nebudú nudné. V súvislosti s tým by malo dôjsť aj k oveľa väčšiemu zapojeniu menších dizajnérskych firiem či nezávislých dizajnérov, pretože len tí môžu ponúknuť špecifický príbeh, ktorý stojí za produktom.

Materiály

Už dlhšiu dobu zaznamenávame silnejúci príklon k návratu k prírode a rok 2018 nebude ani v tomto smere výnimkou. Jedným z hlavných materiálov, ktoré budú aktuálny rok charakterizovať, je drevo. Nakoniec, čo iné by to mohlo byť? Môžeme očakávať rôzne povrchové úpravy, favorizujeme však drevo s hladkou povrchovou úpravou. Kombinujte ho s bielymi či metalickými detailami a získate naozaj moderný vzhľad pre váš interiér.

Vzory

Pri inšpirácii vo vzoroch by sme sa mali obzrieť vzad, zhruba takých 80-90 rokov do histórie. Niekde tam sa objavil štýl Art Deco, ktorý svojho času definoval celé dianie vo svete, od umenia až po priemysel. V roku 2018 ho budú reprezentovať najmä výrazné dizajnové fototapety na stenu do interiéru a osvetlenie, pričom vzorom sa medze nekladú. Zvieratá z džungle nech sú inšpiráciou aj pre vás.

Celkový dizajn

Uvedomenie si hodnoty životného prostredia bude klásť na dizajnérov, výrobcov a návrhárov čoraz silnejší tlak smerujúci ku skvalitneniu produktov. Hovoríme o akomsi zážitkovom dizajne, ktorý je poetický, umelecký, kvalitný, skrátka nezabudnuteľný. Spolu s modernou technikou, ktorú budú reprezentovať nenáročné LED svietidlá, vytvoria priestor plný atmosféry, dotýkajúci sa emócií človeka tým najpozitívnejším spôsobom.