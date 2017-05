Album Meditace skupiny Blue Effect vychádza v reedícii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 28. mája (TASR) – Meditace, jedna z legendárnych platní českej rockovej histórie, vychádza v týchto dňoch v reedícii ako CD aj vinylové LP. Album českej rockovej skupiny Blue Effect v jej prvej zostave, ktorú tvorili Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jiří Kozel a Vlado Čech, vyšiel v Supraphone v roku 1970.Bola to prvá platňa kapely, ktorá sa zapísala súvislou radou albumov do histórie českej rockovej hudby. Meditace z roku 1970 vychádza v reedícii v čase uvedenia gitaristu Radima Hladíka in memoriam do Siene slávy Rádia Beat. Práve on sa postupne stal synonymom pre Blue Effect, hoci kapelou do roku 2016 prešiel celý rad excelentných spevákov a inštrumentalistov.Novému vydaniu albumu sa dostalo aktuálneho remasteringu z pôvodných pásov pre CD aj vinyl. Booklet prináša tiež fotografie, vybrané piesňové texty a dokumenty, kde sú zaznamenané okolnosti vzniku skupiny a ich dlhohrajúceho debutu. Obal LP je rekonštruovaný pôvodným autorom Alanom Pajerom do kedysi plánovanej rozkladacej a sčasti odlišnej podoby. Album súčasne vychádza aj vo vinylovej verzii. CD obsahuje sedem bonusov, sú nimi skladby Sen není věčný, I Like The World (Sun Is So Bright), Blue Taxi, Snakes, Slunečný hrob, I've Got My Mojo Working a White Star.