Alexandrovci mieria do Bratislavy

Na snímke členovia ruského armádneho súboru Alexandrovci. Foto: TASR/AP Na snímke členovia ruského armádneho súboru Alexandrovci. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Ruský umelecký armádny súbor Alexandrovci mieri do Bratislavy, na dvoch koncertoch v rámci European Tour 2017 sa v sobotu 27. mája o 15.00 a 20.00 h predstaví divákom v Bratislave. Do bratislavskej Incheby si pozvali aj Helenu Vondráčkovú a Kandráčovcov.Prvou zastávkou Alexandrovcov a ich hostí na slovenskej časti turné bola 24. mája Žilina, kde ich privítalo viac než päť tisíc divákov. Alexandrovci striedali spievané a inštrumentálne skladby, počas ktorých vynikli sólisti, tanečníci aj hudobníci. Žilinskí diváci ich po každej skladbe odmenili búrlivým potleskom. Jedným z najsilnejších momentov koncertu bola spomienková skladba, počas ktorej sa na obrazovkách premietali fotografie členov súboru, ktorí prišli o život pri decembrovej leteckej tragédii.V druhej časti koncertu čakalo divákov prekvapenie v podobe elánovskej skladby Kráľovná bielych tenisiek, v podaní 9-ročného rodáka zo Slovenska Viliama Šveca, ktorý si naše publikum podmanil už pred dvoma rokmi hitom Voda, čo ma drží nad vodou. Hudobný hosť večera, Helena Vondráčková, s Alexandrovcami odspievala svoje dva veľké hity Lásko má, já stůňu a Dlouhá noc. Po týchto skladbách nastúpil na pódium opäť hlavný sólista, známy ako Majster Kalinka alebo Ruský zlatý hlas, Vadim Ananev a sálu si spoločne s celým zborom a Kandráčovcami absolútne podmanil slovenskou skladbou Macejko.Alexandrovci budú na Slovensku koncertovať až do 3. júna 2017, kedy odohrajú záverečný koncert v amfiteátri v Nitre. "Vážime si fakt, že slovenské turné sa podarilo zrealizovať v pôvodne dohodnutom termíne a tešíme sa, že divácka odozva bola veľmi pozitívna. Verím, že nálada zo Žiliny sa zopakuje aj na ďalších vystúpeniach a bude postupne gradovať," povedal po prvom koncerte riaditeľ umeleckej agentúry Music Art a manažér Alexandrovcov pre strednú Európu Rudolf Héger.Slovenská časť European Tour 2017 pokračuje dnes v Prievidzi, nasledujú dve vystúpenia v Bratislave 27. mája, ďalšími zastávkami budú Košice (30. 5.), Poprad (31. 5.), Brezno (1. 6.), Banská Bystrica (2. 6.) a Nitra (3. 6.).