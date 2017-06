Ambasádormi na ZOH 2018 budú Hurajt a Tomčíková, potvrdil SOV

Na archívnej snímke slovenský biatlonista Pavol Hurajt. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. júna (TASR) - Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru (VV SOV) sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberal predovšetkým prípravou 52. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v piatok 9. júna v bratislavskom hoteli NH Gate One. Bude to prvé valné zhromaždenie, ktoré povedie nový prezident SOV Anton Siekel.informoval oficiálny portál SOV www.olympic.sk.Na prijatie za čestných členov SOV výkonný výbor plénu navrhne veterána slovenskej športovej žurnalistiky Jozefa Kšiňana a dlhoročného popredného olympijského činovníka hlavne v práci s mládežou Antona Javorku. Hlasovať sa o nich bude verejne. V prípade ich schválenia automaticky získajú aj Zlatý odznak SOV.Účastníci VZ SOV dostanú aj zoznam držiteľov výročných ocenení SOV za rok 2016, vyznamenaní SOV, ako aj výročnej trofeje MOV za rok 2017, ktorých schválil VV SOV, takisto aj ocenení Klubu fair play SOV. Na rozdiel od minulosti však odovzdávanie týchto ocenení a vyznamenaní nebude súčasťou plenárneho zasadnutia, ale uskutoční sa na rovnakom mieste v rámci slávnostnej večere. SOV na ňu okrem svojich členov, čestných členov a laureátov ocenení pozval viacero významných hostí, vrátane predsedu Národnej rady SR Andreja Danka.Medzi ocenenými budú viacerí špičkoví slovenskí športovci uplynulých rokov, napríklad atlét Matej Tóth, vodní slalomári Ladislav a Peter Škantárovci či Andrej Málek, zjazdárka Veronika Velez Zuzulová, boxer Tomáš "Kid" Kovács, tím futbalistov Slovenska do 21 rokov, ale aj mnohí ďalší významní tréneri, funkcionári, žurnalisti, či bývalí športovci.Výkonný výbor SOV v utorok schválil aj Štatút olympijských ambasádorov na medzinárodných olympijských podujatiach (OH, ZOH, aj mládežnícke, EH, EYOF). Štatút definuje poslanie ambasádorov, ktorým je utváranie pozitívneho imidžu podujatí SOV vo verejnosti a pôsobenie ako vzoru pre členov výpravy SR, ako aj pre mládež, športovú obec a celú spoločnosť pri šírení princípov, hodnôt a myšlienok olympizmu, najmä čestnosti, fair play a ďalších princípov a hodnôt, na ktorých je založené športové a olympijské hnutie. Pôsobenie menovaného ambasádora sa viaže nielen na príslušné olympijské podujatie, ale aj na celé obdobie od jeho schválenia do tejto funkcie až do skončenia podujatia.informoval portál olympic.sk.Členovia exekutívy SOV sa zaoberali aj prípravami osláv blížiaceho sa 25. výročia ustanovenia SOV a jeho neskoršieho uznania za národný olympijský výbor. Oslavy sa plánujú ako dlhodobé, v rozpätí viac než deviatich mesiacov. Odštartujú 19. decembra 2017, čo jej presne 25 rokov od ustanovenia SOV a vyvrcholiť by mali v nedeľu 23. septembra 2018. Na druhý deň totiž uplynie presne 25 rokov od oficiálneho prijatia SOV do olympijskej rodiny, teda od rozhodnutia zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Monte Carle, ktorý uznalo SOV za národný olympijský výbor Slovenskej republiky. Rozsah a podoba propagácie a sprievodných akcií k tomuto jubileu sa upresní v najbližších mesiacoch. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského výboru.