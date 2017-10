Ambulantné pohotovosti budú zatvárať už o 22.00 h

Na snímke ambulancie pohotovosti. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ambulantné pohotovosti budú po novom fungovať len do 22.00 h. Ich kratšiu prevádzku, ktorú prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, vo štvrtok podpísal prezident Andrej Kiska. Ministerstvo zdravotníctva chcelo ich celonočnú prevádzku pôvodne skrátiť do 23.00 h. Zákonodarcovia však odobrili aj pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, aby fungovali ešte o hodinu kratšie.Súčasné lekárske služby prvej pomoci (LSPP) by mali zaniknúť najneskôr cez leto budúceho roka. Po novom má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť takejto pohotovosti. V pevnej sieti by mala ambulantná pohotovosť po novom povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h, v dňoch pracovného pokoja v čase od 7.00 do 22.00 h. Doplnková pohotovosť bude dobrovoľná, k dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase, keď budú fungovať normálne ambulantné pohotovosti.Prax podľa ministerstva ukázala, že po 22.00 h pacienti ambulantné pohotovosti takmer vôbec nenavštevujú.povedal po rokovaní v parlamente minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Pacienti sa zmeny podľa neho nemusia obávať.vysvetlil.Novela prináša aj zmeny vo fungovaní ambulancií všeobecných lekárov. Po novom majú ordinovať viac. V ambulancii majú byť pre pacientov k dispozícii minimálne 35 hodín, z toho najmenej dvakrát do 15.00 h. Cieľom je zlepšiť dostupnosť starostlivosti všeobecných lekárov. Novela zákona rieši aj prípady, keď z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať.povedal Drucker.Lekári s predĺžením ordinačných hodín všeobecných lekárov nesúhlasili. Odmietli ho Slovenská komora lekárov (SLK), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Zmeny, ktoré sa pripravililekárov, sú podľa prezidenta SLK Mariana Kollára lekárskou obcou vnímané veľmi negatívne.