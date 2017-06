Američan prepustený z KĽDR utrpel ťažké neurologické poranenia

Fred Warmbier, otec Otta Warmbiera Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Washington 15. júna (TASR) - Americký občan Otto Warmbier, ktorého tento týždeň Severná Kórea v kóme prepustila z väzenia, utrpel podľa lekárov "ťažké neurologické poranenie". Povedala to dnes hovorkyňa fakultnej nemocnice v Cincinnati v americkom štáte Ohio Kelly Martinová, ktorú citovala agentúra AP.Hovorkyňa dodala, že Warmbier je v stabilizovanom stave odvtedy, ako ho pred dvoma dňami previezli do nemocnice. Podrobnejšie by o jeho zdravotnom stave mali lekári informovať ešte v priebehu dneška miestneho času.Otec prepusteného mladíka dnes zástupcom médií povedal, že jeho rodina neverí vysvetleniu KĽDR o tom, že Otto upadol do kómy v dôsledku botulizmu a užitia tabletky na spanie.uviedol podľa agentúry DPA Fred Warmbier, ktorý si na dnešnú tlačovú konferenciu obliekol to isté sako, aké mal na sebe jeho syn počas súdneho procesu v KĽDR.Otec prepusteného mladíka dodal, že teraz cíti jednak úľavu z toho, že jeho syn je doma s tými, ktorí ho milujú, ale na druhej strane aj hnev, že s ním tak dlho zaobchádzali tak "brutálne".Otta Warmbiera (22), študenta Virgínskej univerzity z predmestia Cincinnati, zadržali v izolovanej komunistickej krajine v januári 2016 za údajný pokus o krádež propagandistického plagátu. Najvyšší súd KĽDR ho po jednohodinovom procese odsúdil v marci 2016 na 15 rokov odňatia slobody zahŕňajúceho nútené práce. Vláda Spojených štátov tento verdikt odsúdila a obvinila Severnú Kóreu z využívania zadržaných amerických občanov na politické ciele.Podľa denníka The Washington Post boli Warmbierovi rodičia informovaní, že ich syn ochorel krátko po súdnom procese v KĽDR. Otto údajne trpel botulizmom - vážnou intoxikáciou, ktorá spôsobuje problémy so zrakom a dýchaním, môže viesť k paralýze svalov a často i k smrti. Severokórejčania Warmbierovi údajne dali tabletku na spanie. Zo spánku sa však neprebral.Warmbier bol v severokórejskom väzení 17 mesiacov a do kómy údajne upadol krátko po uväznení. Pchjongjang dnes oznámil, že ho prepustil z humanitárnych dôvodov.Úrady vo Washingtone a v Pchjongjangu dnes zároveň zhodne uviedli, že bývalý slávny americký basketbalista Dennis Rodman, ktorý do Severnej Kórey pricestoval len niekoľko hodín po prepustení Warmbiera, nezohral v jeho oslobodení nijakú úlohu.