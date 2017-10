Americká gymnastka obvinila lekára zo sexuálneho obťažovania

McKayla Maroney Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 19. októbra (TASR) - Dvojnásobná olympijská víťazka McKayla Maroneyová prehovorila o sexuálnom zneužívaní. Americkú športovú gymnastku mal obťažovať od tínedžerského veku reprezentačný lekár Larry Nassar.Dnes 21-ročná športovkyňa v stredu napísala na sociálnej sieti stanovisko, v ktorom obvinila Nassara zo sexuálneho obťažovania. Ten si k nej hľadal cestu prostredníctvom. Opisovala, ako jej doktor dával tabletky na spánok počas cesty na MS 2011 do Japonska a neskôr prišiel za ňou do hotelovej izby.napísala Maroneyová.Nassar je momentálne v michiganskom väzení a čaká na odsúdenie za držanie detskej pornografie. Viac ako 125 žien ho obvinilo z obťažovania. Informovala o tom agentúra AP.