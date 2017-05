Americká spoločnosť Cisco Systems prepustí ďalších zamestnancov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San José 18. mája (TASR) - Americká technologická spoločnosť Cisco Systems tento týždeň oznámila, že prepustí 1100 zamestnancov. To znamená ďalšie škrty v počte zamestnancov po tom, ako v auguste minulého roka firma uviedla, že zruší približne 5500 pracovných miest. Z celkového počtu zamestnancov to vtedy predstavovalo okolo 7 %. Nové prepúšťanie spoločnosť oznámila súbežne s informáciou o výsledkoch za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka.Ako firma uviedla, za 3. kvartál 2016/2017, ktorý sa skončil v apríli, zaznamenala mierny pokles tržieb na 11,94 miliardy USD (10,74 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla tržby na úrovni 12 miliárd USD. Dodala, že v tomto kvartáli (od mája do konca júla) počíta s omnoho výraznejším poklesom tržieb, ktorý by mal medziročne predstavovať 4 až 6 %.Zisk očistený o mimoriadne položky však vzrástol na 60 centov na akciu z 57 centov/akcia v rovnakom období minulého obchodného roka. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s rastom upraveného zisku na 58 centov/akcia.