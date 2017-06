Americká stíhačka zostrelila bombardér sýrskeho letectva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. júna (TASR) - Americká stíhačka zostrelila v nedeľu lietadlo sýrskeho letectva, ktoré bombardovalo milície bojujúce proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). K zostreleniu došlo pri meste Tabka na juhu sýrskej provincie Rakka, oznámila americká armáda, ktorú dnes citovala agentúra AP.Americká viacúčelová stíhačka F-18 Super Hornet zostrelila sýrsky stíhací bombardér SU-22, ktorý zhodil bomby neďaleko pozícií lokálnych milícií podporovaných medzinárodnou koalíciou bojujúcou proti IS. Terčom sýrskeho náletu boli takzvané Sýrske demokratické sily (SDF), zložené prevažne z arabských a kurdských bojovníkov.Podľa americkej armády bol sýrsky bombardér zostrelený v záujmespojeneckých síl. Vyhlásenie zdôraznilo, že Spojené štáty bojujú v Sýrii voči IS a neželajú si konfrontácie so sýrskymi vládnymi silami ani s ruskou armádou, ktorá ich podporuje.uviedol na margo nedeľňajšieho incidentu Pentagón.Podľa vyhlásenia sýrskej armády bolo jej lietadlo zostrelené počas misie zameranej voči bojovníkom Islamskému štátu.