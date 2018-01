Americkú ambasádu by mohli presťahovať do Jeruzalema už v roku 2019

Jeruzalem. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje návrh na presunutie americkej ambasády v Izraeli do Jeruzalema už na budúci rok. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson predtým uviedol, že prípravy na presun veľvyslanectva do Jeruzalema sa už začali a potrvajú minimálne tri roky.Traja nemenovaní americkí predstavitelia citovaní agentúrou AP však tvrdia, že by k relokácii mohlo dôjsť už na budúci rok. Tillerson podľa nich zvažuje, že by na tento účel mohol využiť už existujúcu americkú konzulárnu budovu vo východnom Jeruzaleme, ktorá by mohla slúžiť ako dočasná ambasáda.Podľa citovaných zdrojov sa minister ešte nerozhodol, ako bude v tejto záležitosti postupovať.Dvaja z uvedených predstaviteľov tiež dodali, že viceprezident Mike Pence tlačí na americké ministerstvo zahraničných vecí, aby príslušný návrh na urýchlenie presunu prijalo čo najskôr. To by Penceovi umožnilo ohlásiť ho už na budúci týždeň, keď pricestuje na návštevu Izraela (22.1 - 23.1.).