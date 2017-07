Americký herec Vin Diesel vstupuje medzi päťdesiatnikov

Vin Diesel. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alameda County/Bratislava 18. júla (TASR) - Americký herec, režisér a producent Vin Diesel, vlastným menom Mark Sinclair, je predstaviteľ filmových akčných hrdinov. Narodil sa 18. júla 1967 v Alameda County v Kalifornii v Spojených štátoch amerických (USA). Dnes má 50 rokov.Na svoje chvíle v americkom Hollywoode musel čakať dlho. Hercom sa chcel stať už ako sedemročný, svoju prvú veľkú úlohu vo filme Stevena Spielberga Zachráňte vojaka Ryana (1998) však dostal až vo veku 30 rokov, pripomenul pred niekoľkými rokmi v rozhovore herec a pokračoval, že medzitým zažil niekoľko pádov. Podporu nachádzal predovšetkým u svojej matky astrologičky, vyjadril sa ďalej Diesel, ktorý vraj dodnes pociťuje strach z neúspechov.V detstve bol Vin Diesel rebelom, ale venoval sa aj športu. Ako mladík s vypracovanou postavou robil vyhadzovača v newyorských nočných kluboch, vtedy si zmenil meno, aby znelo "coolovo". Tiež začal študovať angličtinu, štúdium po troch rokoch zanechal a vydal sa do Hollywoodu s úmyslom presadiť sa ako herec. Jeho neúspechy ho inšpirovali k nakrúteniu krátkometrážneho filmu Multi-Facial (1995). Zobrazil v ňom jeden deň amatérskeho herca, ktorého na kastingoch odmietajú z absurdných dôvodov.Snímka na filmovom festivale vo Cannes (Francúzsko) zaujala a našli sa producenti, ktorí poskytli Dieselovi financie na film Strays (1997). Ten sa na festivale nezávislého filmu Sundance Film Festival v roku 1997 dočkal priaznivých recenzií, očakávaný finančný úspech sa však nedostavil.Film Multi-Facial si všimol režisér, producent a scenárista Steven Spielberg a obsadil Vina Diesela do úspešnej vojnovej drámy Zachráňte vojaka Ryana (1998).Vinovi Dieselovi sa tak otvorila cesta k filmovej kariére. Zabodoval v ďalších filmoch, napríklad v akčnej kriminálke The Fast and the Furious (Rýchlo a zbesilo, 2001), pričom účinkoval aj v ďalších dieloch tejto drámy (až do čísla osem). Okrem toho hral aj v nízkorozpočtovom filme Find Me Guilty (Dokážte mi vinu, 2006) alebo vo výpravnej sci-fi dráme Guardians of the Galaxy (Strážcovia Galaxie, 2014).