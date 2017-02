Americký minister obrany v Mníchove: NATO sa musí prispôsobiť

Americký minister obrany James Mattis na konferencii v Mníchove, 17. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Von der Leyenová varovala USA pred individiálnymi krokmi v zahraničnej poliitike

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová na konferencii v Mníchove, 1ý. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 17. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia sa musí prispôsobiť, aby zostala dôveryhodná, vyhlásil dnes americký minister obrany James Mattis. Zároveň potvrdil oddanosť prezidenta USA Donalda Trumpa voči NATO.Vo svojom prejave na bezpečnostnej konferencii v Mníchove Mattis ďalej povedal, že členovia NATOmedzinárodného terorizmu a iných geopolitických hrozieb. Ako dodal, mali by saAdministratívu Donalda Trumpa na konferencii zastupujú okrem Mattisa viceprezident Mike Pence a minister vnútornej bezpečnosti John Kelly, uviedla agentúra DPA.Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová dnes v prvý deň 53. medzinárodnej bezpečnostnej konferencie v Mníchove prekvapujúco jasne varovala novú americkú administratívu pred samostatným konaním v oblasti zahraničnej politiky a vyzvala na spoločný postup Severoatlantickej aliancie (NATO) pri riešení kríz a konfliktov vo svete.Podľa jej slov by Trumpova vláda nemala uzatvárať dohody napríklad s ruskou stranouVyslovila sa aj proti zákazu vstupu do Spojených štátov pre občanov niektorých moslimských krajín i proti Trumpom zmieňovaným metódam mučenia pri výsluchoch teroristov, pretože je to v rozpore so spoločnými hodnotami aliancie.Ministerka v Mníchove zdôraznila, že delenie záťaže medzi partnermi v aliancii nie je iba otázkou peňazí, jej spoločné znášanie je prejavom princípu jednoznačnej solidarity, ktorý vylučuje individuálne konanie.Ursula von der Leyenová sa však vyslovila za užšiu spoluprácu Európanov v oblasti obrany a vyjadrila presvedčenie, že sa to stretne s pochopením aj vo Washingtone.konštatovala ministerka.Podľa nej by mal spoločne prebiehať aj boj proti islamskému terorizmu, ten by sa však nemal zmeniť na front proti islamu a moslimom, pretože by to znamenalo hrozbuv ktorých majú pôvod násilie i teror.Šéf amerického rezortu obrany James Mattis, ktorý vystúpil po nemeckej ministerke, na jej slová narážajúce napríklad na možnú spoluprácu Spojených štátov a Ruska vo svojom príspevku nereagoval.