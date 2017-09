Americký minister: Trump nechce jadrovú vojnu so Severnou Kóreou

Na kombosnímke zľava Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump nechce jadrovú vojnu so Severnou Kóreou a jeho administratíva urobí všetko pre to, aby jej zabránila. Vyhlásil to dnes americký minister financií Steven Mnuchin, ktorého citovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Ubezpečenie prišlo v čase, keď Trump vedie zostrujúcu sa vojnu slov s vodcom KĽDR Kim Čong-unom, týkajúcu sa severokórejského programu na vývoj jadrových zbraní a balistických striel.Trump sa tento týždeň v prejave na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhrážal, že Severnú Kóreuak zaútočí na USA alebo na ich spojencov. A vyhlásil, že "raketový muž" Kim je na "samovražednej misii", ktorej obeťou bude on samotný aj jeho režim.Kim ostro zareagoval, že bude uvažovať o protiopatrení "čo podľa slov jeho ministra zahraničných vecí Ri Jong-hoa môže znamenať aj skúšku najsilnejšej vodíkovej bomby v Tichom oceáne.povedal Mnuchin v interview pre televíznu stanicu ABC.dodal americký minister financií.Mnuchin sa odmietol vyjadriť k tomu, ako USA zareagujú na prípadný test vodíkovej bomby v Pacifiku.dodal Mnuchin.