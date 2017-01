Amnesty:Protiteroristické opatrenia viedli k okliešteniu ľudských práv

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Londýn 17. januára (TASR) - Medzinárodná mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) vo svojej najnovšej správe konštatuje, že výnimočné opatrenia a zvýšené právomoci výkonných orgánov prijaté a platiace v Európe od teroristických útokov od roku 2015 viedli kv oblasti ľudských práv.Teroristické útoky, ktoré sa odohrali v Európe od konca roka 2015, si vyžiadali životy 280 ľudí vo Francúzsku, v Belgicku a Nemecku, pripomína agentúra Reuters.AI však vo svojej správe upozorňuje, že v mene boja proti terorizmu saSpráva sa opiera o názorné príklady zhromaždené v 14 členských štátoch Európskej únie počas dvoch rokov, ako aj o analýzu dôsledkov iniciatív prijatých na medzinárodnej (OSN) a európskej úrovni (EÚ a Rada Európy).Dokument vypracovaný organizáciou AI ukazuje, do akej miery nové právne predpisy a politiky, ktoré majú reagovať na hrozbu terorizmu,ochranu ľudských práv a slobôd.V časti správy nazvanej Právo na slobodu sa AI zmieňuje aj o Slovensku, keď uvádza, že od 1. januára 2016 môže polícia zadržať osobu podozrivú z terorizmu na 96 hodín. Táto ústavná zmena bola súčasťou protiteroristického balíčka zákonov.Amnesty poukazuje aj na to, že mnohé z protiteroristických opatrení či zákonov v sledovaných krajinách boli prijatéa spriestoru na konzultácie a diskusiu.Na ich základe dochádza ku, pričom sa tak deje na úkor justičného systému.Štáty sa podľa Amnesty utiekajú aj k administratívnym kontrolám, aby niektorým jednotlivcom obmedzili slobodu pohybu. AI tento fenomén označila zaAmnesty International upozorňuje aj naNiektoré štáty podľa AI zneužili protiteroristické zákony proti ochrancom ľudských práv a politickým aktivistom.Vo svojej správe Amnesty venuje priestor okrem iného aj situácii vo Francúzsku, kde v súvislosti s vyhlásením výnimočného stavu po atentátoch z 13. novembra 2015 je 380 ľudí vyšetrovaných pre, ktorého sa dopustili vo svojich komentároch na sociálnej sieti Facebook. Tretina z týchto ľudí sú maloletí.AI upozornila, že v súvislosti s výnimočným stavom došlo vo Francúzsku k stovkám prípadov, keď bola v mene bezpečnosti ľuďom spôsobená psychická trauma a nebolo rešpektované ich právo na súkromie a slobodu prejavu - a to v podobe nočných policajných razií, vykonaných často krutým a ponižujúcim spôsobom; či v podobe núteného vysťahovania na určené miesto, čo ľuďom komplikuje dochádzku do práce či školy.Protiteroristický zákon prijatý v Poľsku označila Amnesty za drakonický, zatiaľ čo podobná britská legislatíva podľa AI chápe terorizmus neprimerane široko. Amnesty Internatinal je kritická aj k protiteroristickým zákonom v Maďarsku a Bulharsku. Terčom kritiky AI sa okrem ďalších krajín stalo aj Nemecko za zákon o tajnej službe BND.AI vo svojej správe uvádza, že istí ľudia, najmä, na základe svojho fyzického výzoru boli v dôsledku spomínaných protiteroristických opatrení neprimerane alebo nevhodne diskriminovaní.AI poukázala aj na, ktorým takíto ľudia čelili. Dodala, že mnohí cestujúci boli dokonca nútení vystúpiť z lietadla, pretožeAI si všimla aj kauzy žien, ktorým úrady vo Francúzsku zakázali nosiť celotelové plavky - burkini. AI spomenula aj zatknutie detí v Grécku, pretože sa hrali s plastovými napodobeninami strelných zbraní.Amnesty vo svojej správe nalieha, že. AI zároveň vyzýva štáty, abya prestali so sledovaním svojich občanov.