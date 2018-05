Analytici: Dôchodkový strop ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) - Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov. Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.Priblížili, že v posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Na to, aby skoršie dôchodky vedel štát neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď zvýšiť už dnes vysoké odvody, alebo budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom, alebo akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.Zavedenie stropu na 65 rokov sa podľa KEA vôbec nedotýka ľudí, ktorí sú momentálne vo veku pred dôchodkom a najbližších 20 rokov sa bude dôchodkový vek ďalej posúvať. Navrhovaná úprava by sa prejavila až okolo roku 2038 a dotýkala sa ľudí narodených v roku 1974 a neskôr.podčiarkli analytici.Ak chce vláda zabezpečiť, aby si ľudia v budúcnosti dlhšie užívali dôchodok, môže k tomu podľa KEA prispieť využitím dobrých časov, účinnejšou rodinnou politikou na podporu záujmu ľudí vychovávať deti, aktívnou inteligentnou imigračnou politikou na zmiernenie úbytku populácie v aktívnom veku, opatreniami na zmiernenie odlevu mladých ľudí do zahraničia, zefektívnením zdravotníctva, aby sa znížila odvrátiteľná úmrtnosť a zlepšila kvalita rokov prežitých na dôchodku, reformou vzdelávania s výrazným rozvíjaním zručností a spôsobilostí, ktoré zlepšia budúcu produktivitu ľudí v aktívnom veku, ako aj zlepšením fungovania 2. a 3. dôchodkového piliera.dodali ekonomickí analytici.Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 38 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity. Na prieskume názoru o zastropovaní dôchodkového veku sa zúčastnilo 30 členov.