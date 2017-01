ANALYTICI: Obmedzenie predaja cez sviatky veľmi neovplyvní ekonomiku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov nebude mať takmer žiadny vplyv na výkon slovenskej ekonomiky. Podľa analytikov sa ľudia novým zmenám prispôsobia a nákupy presunú na iné dni. Na niektoré oblasti ekonomiky dokonca môžu mať zatvorené obchody pozitívny vplyv.skonštatoval analytik Tatra banky Boris Fojtík. Zatvorenie obchodov by mohlo spôsobiť pokles tržieb. Analytici sú však presvedčení, že spotrebitelia sa zmenám prispôsobia.doplnil Fojtík.Vyššie tržby by však mohli zaznamenať obchodníci práve pár dní pred daným sviatkom.myslí si analytička Poštovej banky Jana Glasová.Upozornila však, že spotreba ľudí bude rovnaká ako v súčasnosti, keď sú obchody počas sviatkov otvorené.vysvetlila Glasová.Aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej sa výroba riadi dopytom. Zároveň je presvedčená, že voľné dni môžu mať aj pozitívny vplyv na ekonomiku.dodala Muchová.Obmedziť otváraciu dobu počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja navrhujú poslanci Smeru-SD v novele Zákonníka práce. Výhrady voči tejto zmene nemá ani tripartita. Celkovo by tak mali mať zamestnanci v maloobchode voľno 15,5 dňa namiesto súčasných 3,5 dňa.