ANALYTIK: Exekučná imunita nemocníc môže byť posúdená ako protiústavná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Exekučná imunita, ktorá navyše vylučuje súkromné nemocnice, môže byť posúdená ako protiústavný právny akt. Myslí si to analytik INEKO Dušan Zachar. Ako poukázal, z minulosti už existuje precedens v konaní Ústavného súdu SR v podobných prípadoch. Možné podanie už spomínala opozícia.povedal Zachar pre TASR s tým, že rokmi tak bude ešte väčší. Nemožnosť veriteľa efektívne si uplatniť svoje pohľadávky označil za deformáciu trhového prostredia.uviedol analytik.Exekúcie sú podľa jeho slov štandardné trhové prvky pomáhajúce oddeliť dobre hospodáriace subjekty od stratových a zadlžených, čo má vplyv na správne nastavenie motivácií a udržatelnosť systému. Myslí si, že hrozba exekúcií pomáha udržiavať platobnú disciplínu najmä menších nemocníc na ako-takej úrovni.zhrnul Zachar.Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane. Podľa ministerstva zdravotníctva je toto opatrenie nevyhnutné na ochranu veriteľov v procese oddlženia nemocníc. Imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych aj tie spadajúce pod samosprávne kraje, obce a neziskové organizácie.Opatrenie sa nepozdáva opozičnej SaS. Podľa nej je dočasná exekučná imunita pre nemocnice protiústavná. So zvyškom opozície SaS rokuje o tom, že novelu posunú na Ústavný súd SR. Zabránenie exekúcií vychádza z atmosféry oddlžovania, vysvetlil predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združení v asociácii SK+MED považujú zavedenie exekučnej imunity zaV konečnom dôsledku môže mať podľa asociácie negatívny vplyv na riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.