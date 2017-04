ANALYTIK:Hotovosť by mala zostať medzi nami aj pre zachovanie súkromia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) – Za zachovanie hotovosti by sme mali bojovať. Uviedol to analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Juraj Karpiš v rámci medzinárodnej konferencie Free Market Road Show, ktorú dnes inštitút zorganizoval v Bratislave.Karpiš pripomenul úvahy Európskej komisie (EK) o tom, že by ešte viac obmedzila používanie hotovosti v eurozóne a sprísnila podmienky, akým spôsobom a v akej forme môžu ľudia používať svoje úspory. Odvoláva sa pritom najmä na terorizmus.konštatoval analytik.Hlavný dôvod podľa neho spočíva v tom, že "zlé" papierové, na nič sa neviažuce peniaze sa vymykajú kontrole ľudí, ktorí ich riadia a ktorí sledujú okrem najlepších záujmov ľudí aj záujmy štátov a bánk.poznamenal s tým, že tieto diery sa politici snažia zaplátať.Karpiš je presvedčený, že euro zlyhalo v roku 2012 a ani dnes nie je isté, či sa bude v Európe používať aj v roku 2023.domnieva sa.Ak sa v EÚ prestanú vyrábať 500-eurové bankovky, sporitelia podľa analytika pôjdu do banky a svoje úspory v miliónoch si odnesú v taške. Upozornil, že "päťstovka" je medzi ľuďmi veľmi obľúbená.zhodnotil.Za jeden z dôvodov, prečo by mala hotovosť zostať medzi ľuďmi, považuje Karpiš súkromie.zdôraznil.Analytik zároveň poukázal na to, že sprísňovanie podmienok používania hotovosti bude mať za následok zvyšovanie popularity alternatívnych foriem peňazí, akými sú zlato či internetová mena Bitcoin.