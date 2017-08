Analytik: Slovensko využívajú ako sprostredkovateľa voči krajinám V4

Emmanuel Macron (vľavo) a Robert Fico, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Slovensko sa zúčastní s ďalšími krajinami tzv. Slavkovského formátu (S3) Českom a Rakúskom na dnešnom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pretože si je s nimi v európskych otázkach momentálne bližšie než s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) Maďarskom a Poľskom. Slovensko, člen eurozóny s bližšími pozíciami voči Európskej komisii, Nemecku a Francúzsku, je využívané ako sprostredkovateľ voči V4. Pre TASR to povedal analytik a vedúci výskumník Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku (DGAP) pre strednú Európu Milan Nič.uviedol Nič.Budúcnosť V4 podľa neho ostáva taká ako doteraz, akurát v európskych témach vzájomné prekrytie záujmov nie je také výrazné, ako bolo pred dvoma rokmi.konštatoval analytik DGAP.Podľa neho sa očakáva, že Slovensko sa bude cez členstvo v eurozóne zúčastňovať na niektorých diskusiách o prehĺbení ekonomickej spolupráce a deklaruje vôľu sa na ňom podieľať.zdôraznil Nič.Analytik považuje debatu o jadre EÚ na Slovensku za umelú, robí sa z nej podľa jeho slov "modla".podotkol. Pokiaľ ide o porovnanie Slovenska a pobaltských krajín, poukázal Nič na fakt, že Slovensko je z krajín strednej a východnej Európy v eurozóne najväčšie, väčšie ako Slovinsko či pobaltské štáty.Pre Slovensko je podľa neho dôležité byť v jadre Únie nielen pre ekonomické prepojenie s Nemeckom a Francúzskom, ale hlavne pre rovnakú menu, ktorú napríklad Česká republika, so vzájomným obchodom výrazne nasmerovaným na Nemecko a čiastočne Francúzsko, nemá.Pokiaľ ide o možný záujem týchto krajín na začlenení Slovenska do jadra EÚ, Berlín a Paríž sa podľa Niča trochu líšia.povedal Nič.Nemci podľa neho chcú a potrebujú mať v prehĺbenej EÚ a eurozóne aj krajiny strednej a východnej Európy, aj preto, aby veľmi jasne vyslali politický signál, že to nie je len exkluzívny klub zakladateľov EÚ.uzavrel hlavný výskumník DGAP pre strednú Európu.