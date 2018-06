Analytik: Talianska vláda sa bude pri migrantoch snažiť pripojiť k V4

Migranti, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Florencia/Bratislava 6. júna (TASR) - Nová talianska vláda má potenciál zaviesť v krajine plánované programové zmeny. Strany, ktoré ju sformovali - protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) - nakoniec ustúpia od svojej euroskeptickej rétoriky, budú sa usilovať o reformu Európskej únie a priblížiť sa k migračnej politike Vyšehradskej skupiny (V4). V stredajšom rozhovore pre TASR to uviedol taliansky politológ Marco Tarchi z Florentskej univerzity (UNIFI).uviedol politológ.Napriek tomu, že LN aj M5S majú populistické črty, od svojho otvoreného euroskeptického postoja nakoniec určite ustúpia, domnieva sa Tarchi.uviedol. Vysvetlil, že v utorok sa talianska vláda rozhodla v oblasti prisťahovaleckej politiky priblížiť ku krokom V4 "s cieľom zablokovať reformu dublinskej dohody".Podľa reformy dublinského nariadenia by po novom mali byť za žiadateľov o azyl zodpovedné všetky členské štáty EÚ, a nielen tie, kam prichádza najviac migrantov, akými sú napríklad Grécko a Taliansko. Tieto krajiny by však mali aj naďalej registrovať všetkých prichádzajúcich ľudí a zabezpečiť riadnu ochranu vonkajších hraníc.Podľa Tarchiho novej talianskej vláde nejde o plnenie migračných kvót.objasnil taliansky politológ.