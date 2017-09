Analytik: Zelení majú volebného lídra Turka, hlasy krajanov neťahá

Cem Özdemir Foto: www.facebook.com Cem Özdemir Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) – Každá strana v Nemecku sa uchádza o hlasy Turkov, a to napriek nedávnej výzve tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby tamojší Turci v dnešných voľbách nevolili CDU, SPD ani Zelených ako nepriateľské strany voči Turecku. V rozhovore pre TASR to uviedol Milan Nič, analytik v Centre Roberta Boscha pre strednú a východnú Európu v rámci Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku so sídlom v Berlíne."Tu v Berlíne tá otázka má osobitný kolorit, pretože - odhady sú rôzne - registrovaných na turecké referendum tu bolo 140.000 Turkov. Ale odhady celej populácie, aj tých, ktorí nemajú turecké občianstvo, ale sú napríklad z druhej generácie, sú až 300.000-400.000," skonštatoval analytik."Z tureckých kruhov som počul, že najväčšia časť Turkov v Berlíne voliť vôbec nepôjde. Paradoxom sú Zelení, ktorí majú na čele po prvý raz v dvojbloku politika s tureckým menom a tureckými koreňmi – Cema Özdemira. Ten je však veľmi neobľúbenou postavou medzi Turkami, a to nielen preto, že sa jasne vyhranil voči Erdoganovi, ale vidia v ňom symbol integrovaného Turka, ktorý si neudržal svoju tureckosť," povedal Nič.Pritom zaujímavosťou je, že Zelení sú strana, ktorá má najviac poslancov tureckého pôvodu. Napriek tomu však nedokáže tureckých voličov výraznejšie pritiahnuť. Berlínski Turci budú teda skôr voliť SPD a Ľavicu než Zelených, uzavrel Nič.