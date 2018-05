Analýza: Pobyt v SR by si zopakovali takmer všetci českí turisti

Turista v Nízkych Tatrách, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 26. mája (TASR) – Česká republika je dlhodobo krajinou s najvyšším objemom zahraničnej návštevnosti Slovenska. Z pohľadu cestovného ruchu je výhodou SR pre Čechov dobrá dostupnosť, bezpečnosť, minimálna jazyková bariéra a ponuka prírodného a kultúrneho bohatstva. Najčastejšou motiváciou českých hostí pre návštevu Slovenska je dovolenka a voľný čas, pričom v rámci aktivít sa venujú hlavne relaxu. Pobyt na Slovensku by si zopakovali takmer všetci českí návštevníci. Vyplýva to z Analýzy zdrojových trhov cestovného ruchu Slovenska, ktorú vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v roku 2017.Analýza hovorí o tom, že viac ako 88 % Čechov je s návštevou Slovenska spokojných a svoj pobyt by si zopakovalo približne 97 % návštevníkov. Najviac nespokojní počas dovolenky na Slovensku sú českí turisti so stavom infraštruktúry a ciest (13,8 %), s orientačnými systémami (7,9 %) a dopravou (6,5 %).Podľa analýzy tvoria približne 80 % českých návštevníkov na Slovensku turisti s minimálne jedným prenocovaním. Jednodňoví návštevníci pritom predstavujú 14 % a zhruba 6 % tvoria tranzitné návštevy.MDV uvádza, že najčastejšou motiváciou českých hostí pre návštevu Slovenska je dovolenka a voľný čas, a to takmer v polovici prípadov. Nasleduje návšteva príbuzných (19,5 %) a pracovná cesta (16,2 %). Počas dovolenky na Slovensku sa český návštevník najčastejšie, v 48 % prípadov, venuje relaxu. Českí turisti sa v rámci aktivít zameriavajú aj na poznávanie (40,3 %) a aktívny šport (32,9 %).Český dovolenkár si podľa analýzy vyberá skôr ubytovanie nižšej až strednej kategórie, teda hotel, motel či botel s jednou až troma hviezdičkami a penzión (35,4 %), alebo tiež ubytovanie v súkromí (11 %). Štvrtina hostí zo susednej krajiny zároveň využíva tzv. bezplatné ubytovanie u rodiny a známych (24,2 %). Česi pri ceste na Slovensko najčastejšie využívajú automobil, resp. motocykel, a to vo viac ako polovici prípadov. Nasleduje cesta vlakom (28,3 %) a autobusom (12 %).