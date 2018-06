Andersen vyhral 6. etapu Okolo Švajčiarska, Sagan na 49. mieste

Dán Sören Kragh Andersen z tímu Sunweb víťazí v horskej 6. etape 82. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska v Gommiswalde 14. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 6. etapy (Fiesch - Gommiswald, 186 km):



1. Sören Kragh Andersen (Dán./Sunweb) 4:59:53 h,

2. Nathan Haas (Aus./Katuša-Alpecin) +10 s,

3. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida) +24,

4. Maxime Monfort (Belg./Lotto-Soudal) +25,

5. Cyril Gautier (Fr./AG2R La Mondiale) rovnaký čas,

6. Richie Porte (Aus./BMC) +27,

7. Michael Gogl (Rak./Trek-Segafredo) +29,

8. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates) +39,

9. Arthur Vichot (Fr./FDJ Cycling Team),

10. Mathias Frank (Švaj./AG2R La Mondiale) obaja rovnaký čas, ...

49. Peter SAGAN +2:31 min,

109. Juraj SAGAN (obaja SR/Bora-Hansgrohe) +15:51



Priebežné poradie:



1. Richie Porte (Aus./BMC) 22:04:13 h,

2. Wilco Kelderman (Hol./Sunweb) +32 s,

3. Sam Oomen (Hol./Sunweb) rovnaký čas,

4. Enric Mas Nicolau (Šp./Quick-Step Floors) +33,

5. Jack Haig (Aus./Mitchelton-Scott) +41,

6. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +45,

7. Jon Izagirre Insausti (Šp./Bahrain-Merida) +48,

8. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates) +52,

9. Simon Špilak (Slov./Katuša-Alpecin) +58,

10. Mikel Landa Meana (Šp./Movistar) +59, ...

68. P. SAGAN +26:36 min,

124. J. SAGAN (obaja SR/Bora-Hansgrohe) +1:04:43 h

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gommiswald 14. júna (TASR) - Víťazom horskej 6. etapy 82. ročníka cyklistických pretekov Okolo Švajčiarska sa stal Dán Sören Kragh Andersen z tímu Sunweb. Na druhom mieste skončil Austrálčan Nathan Haas (Kaťusa-Alpecin), tretiu priečku obsadil Španiel Gorka Izagirre (Bahrain Merida). Na čele celkového poradia pokračuje Austrálčan Richie Porte z tímu BMC.Bratia Peter a Juraj Saganovci (obaja Bora-Hansgrohe) skončili na 49., respektíve 109. mieste. V celkovom poradí figuruje trojnásobný majster sveta na 68. priečke so stratou 26:36 minúty, Juraj je na 124. pozícii (+1:04:43 h). P. Sagan si udržal dres lídra bodovacej súťaže.Štvrtkový úsek dlhý 186 kilometrov viedol z Fieschu do Gommiswaldu. Po štarte uniklo šestnásť jazdcov, ku ktorým sa pridali ešte Belgičania Tim Declercq a Iljo Keisse z tímu Quick-Step Floors. Na vrchole horskej kategórie Furkapass uchmatol dvadsať bodov Haas a skupina pokračovala so štvorminútovým náskokom na pelotón. V stúpaní na Klausenpass sa jej rady preriedili a priesmyk ako prvý prekonal po sólo akcii Rein Taaramäe (Direct Energie). Estónec sa vzápätí rozhodol počkať na kolegov.Päťdesiat kilometrov pred cieľom na čele bojovala osmička Haas, Taaramäe, Izagirre, Andersen, Michael Gogl (Trek-Segafredo), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Cyril Gautier (AG2R La Mondiale) a Mark Christian (Aqua Blue Sport) s približne trojminútovým náskokom na pelotón vedeným jazdcami BMC. Tempo však bolo nad sily Taaramäea a Christiana. Súboj o vavríny rozhodol v 2,4 km dlhom záverečnom stúpaní vo svoj prospech Andersen, ktorý sa dopredu prepracoval až v závere etapy.