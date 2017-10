Andrea Bocelli a ČNSO - spoločne v Bratislave už čoskoro

Marcello Rota, taliansky dirigent Foto: XL group a.s. Marcello Rota, taliansky dirigent Foto: XL group a.s.

Andrea Bocelli Foto: XL group a.s

Český národný symfonický orchester Foto: XL group a.s

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (OTS) - Talianskeho spevákabude na svojom koncerte v Bratislave sprevádzať. Toto zoskupenie je známe jeho všestrannosťou a aj vďaka tomu patrí k jedným z najvyťaženejších orchestrov celej Európy. Dirigentskú paličku si do ruky vezme dňa 19.11.2017 dynamický taliansky dirigent. Nenechajte si ujsť toto neuveriteľné spojenie a zažite tak jedinečný hudobný zážitok!Najslávnejší taliansky spevák súčasnosti, fenomenálny Andrea Bocelli navštívi Bratislavu už v novembri, za sprievodu pražského orchestra.funguje od roku 1993, ktoré založil trubkár Jan Hasenöhrl spoločne s legendárnym dirigentom Zdeňkem Košlerem. Potom nasledovalo pre orchester skvelých 10 rokov pod vedením Američana Paula Freemana v rokoch 1996-2006. Od roku 2007 je šéfdirigentom orchestra Libor Pešek.Za ten čas sa orchester stal vďaka jeho kvalite jedným z najvyťaženejších orchestrov Európy. Renomé si získal najmä pre jeho všestranné schopnosti. Okrem širokého spektra klasickej hudby vie ponúknuť poslucháčom aj jazzovú, alebo muzikálovú a tak sa teší doma, ale aj v širokom zahraničí záujmu publika.Taliansky dirigentje od roku 2004 hlavným hosťujúcim dirigentom pre Český národný symfonický orchester. Je považovaný za jedného z najzaujímavejších súčasných talianskych dirigentov. Hosťoval na v tých najvýznamnejších operných doskách v Mníchove, Hamburgu, Londýne, Amsterdame, Bruseli, Geneve, Ríme, Neapole a mnohých iných.Andrea Bocelli má za sebou neuveriteľný rad úspechov, medzi ktoré sa radí aj album „Romanza“ , ktorý sa stal najpredávanejším albumom talianskeho umelca v celej histórii vôbec. Prvou piesňou z tohto albumu bol legendárny duet so Sarah Brightman. Pieseň „Time To Say Goodbye“ valcovala vrcholy hitparád po celej Európe a doposiaľ sa jej celosvetovo predalo viac ako 12 miliónov kópií. Zároveň je jednou z najpredávanejších piesní všetkých čias.Bocelli je držiteľom ceny Golden Globe v kategórii „Najlepšia pôvodná pieseň“ za skladbu „The Prayer“ v animovanom filme Čarovný meč, ktorú naspieval so slávnou Celine Dion a tiež si vyslúžil nomináciu na Oscara. V roku 1999 si odniesol nomináciu Grammy v kategórii Najlepší nový umelec. Od roku 2010 má svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy a v roku 1998 ho časpois People zaradil medzi 50 najkrajších ľudí sveta.Vychutnajte si tento famózny koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 19. novembra. Vstupenky a všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.xl.sk