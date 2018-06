Andrej Danko: Slovensko stojí na strane Belehradu aj v téme Kosova

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava/Belehrad 7. júna (TASR) - Slovensko stojí na strane Belehradu aj v takej zložitej téme, ako je Kosovo. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) po rokovaní so šéfkou srbského parlamentu Majou Gojkovičovou a pred svojím vystúpením na pôde parlamentu.povedal Danko, ktorý opakovane deklaroval, že bude na každom fóre presadzovať, aby Srbsko bolo medzi prvými krajinami, ktoré príjme Európska únia v rámci svojho rozširovania.Na rokovaní s Gojkovičovou hovorili o zlepšení slovensko-srbských vzťahov, spolupráci parlamentov oboch krajín, rokovacom poriadku parlamentu či Etickom kódexe poslancov.povedal Danko.V súvislosti s etickým kódexom Danko povedal, že možno to je norma, ktorá stanoví pravidlá správania sa poslancov medzi sebou i k občanom.uviedla Gojkovičová. Poďakovala za podporu, ktorú Slovensko vyjadruje Srbsku pri jeho snahách vstúpiť do Európskej únie.Danka ráno prijal srbský prezident Aleksandar Vučič. Hovorili najmä o podmienkach vstupu Srbska do Európskej únie a tiež o tom, čo si môže brať Belehrad za príklad od Slovenska a čoho sa má, naopak, vystríhať. Pozrel si tiež výstavu 100 rokov spoločnej štátnosti ČSR a má sa ešte stretnúť so slovenskou menšinou žijúcou v Srbsku.Oficiálna návšteva predsedu slovenského parlamentu Danka je v poradí jeho druhou návštevou Srbskej republiky po vlaňajšej júnovej účasti na inaugurácii srbského prezidenta Vučiča.