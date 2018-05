Andrej Kiska oznámil, že v roku 2019 nebude kandidovať za prezidenta

Andrej Kiska už nebude kandidovať za prezidenta SR. Súčasná hlava štátu to dnes uviedla vo vyhlásení pre médiá.Prezident pripustil, že si svojou politikou získal množstvo priaznivcov, ale tým, že sa zapájal do politických konfrontácií, množstvo ľudí ho aj kritizovalo. "Bude lepšie, ak si úrad prezidenta neponesie túto ťarchu konfrontácie," povedal s tým, že sa zapojil do tých politických sporov, ktoré považoval za dôležité a svoje rozhodnutie neľutuje.Prezident zároveň naznačil, že by po ukončení prezidentského mandátu mohol pokračovať v politike inou formou. "Budem premýšľať, ako čo najlepšie využiť autoritu a dôveru, ktorú som získal pôsobením na poste prezidenta," uviedol. Dodal, že jeho cieľom aj naďalej ostane prispieť k začiatku novej politickej éry na Slovensku.