Anglická skupina Placebo vystúpi v Bratislave

Placebo

Formácia, ktorú vedie Brian Molko, zahrá v júni v Aegon aréne Národného tenisového centra. BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Anglická rocková kapela Placebo vystúpi v nedeľu 25. júna v Bratislave. Skupina sa predstaví v Aegon aréne Národného tenisového centra (NTC).Formácia, ktorá vlani odštartovala oslavy 20 rokov na scéne, sa o deň neskôr zastaví v Brne, pričom počas koncertnej šnúry navštívi napríklad aj Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Bulharsko či Belgicko.Skupina vlani vydala kompiláciu A Place for Us to Dream, ktorá obsahuje 36 skladieb. Medzi nimi sú single, rôzne bonusy či nová pieseň Jesus' Son. V októbri takisto ponúkli EP nahrávku Life's What You Make It.Kapelavydala v júni 1996 prvý, eponymný album. Odvtedy ponúkla ďalších šesť štúdioviek, pričom tá zatiaľ posledná Loud Like Love vyšla v roku 2013. Na celom svete predali približne jedenásť miliónov kópií nahrávok. Medzi ich hity patria skladby ako Every You Every Me, Slave to the Wage, Special K, The Bitter End, This Picture, Song to Say Goodbye alebo For What It's Worth. V kapele v súčasnosti pôsobia Brian Molko a Stefan Olsdal. Na koncertoch s nimi vystupujú Bill Lloyd, Fiona Brice, Nick Gavrilovic a Matt Lunn.Informácie pochádzajú od Lucie Sukovej z agentúry Vivien a z archívu agentúry SITA.