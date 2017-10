Ani v piatok trinásteho nebýva núdza o poistné udalosti.Ste poverčiví?

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. októbra (TASR) - Poverčiví ľudia veria v zlú silu piatku trinásteho už od stredoveku, keď kráľ Filip IV. práve v piatok 13. 10. 1307 uväznil a dal popraviť rytierov templárskeho rádu. Trinásť ľudí sa zúčastnilo aj na poslednej večeri Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný práve na Veľký piatok.Tento rok nás čaká už druhý piatok trinásteho. Počas posledných troch rokov sme zažili päť týchtodní. V poisťovni Generali sa teda pozreli na to, či sú piatky trinásteho naozaj nehodovejšie ako bežné dni a aké nehody sa v tento deň ľuďom stávajú.Za posledné tri roky bolo päť piatkov trinásteho. Priemerne sa v tieto dni stalo 285 poistných udalostí. V bežné dni to pritom bolo229 poistných udalostí. Z tohto pohľadu sa teda piatok trinásteho javí naozaj ako nešťastný deň.Piatky sú vo všeobecnosti rizikovejšie, pretože ľudia napríklad viac cestujú autami domov. Navyše, počet poistných udalostí v štatistike piatkov trinásteho výrazne navýšil januárový piatok trinásteho tohto roka, keď klienti poisťovne Generali nahlásili až 327 poistných udalostí. Slovensko vtedy zasiahla silná snehová kalamita. Až polovicu všetkých hlásených poistných udalostí z tohto dňa tvorili škody na autách z havarijného a povinného zmluvného poistenia. Najmenej rizikový piatok trinásteho z pohľadu štatistík bol 13. marca roku 2015, v ktorý sa stalo 238 poistných udalostí.Poisťovňa aj v tento deň eviduje kuriózne poistné udalosti. V piatok trinásteho si deti púšťali šarkany. Fúkal však silný vietor a tak sa im špagát zamotal do koruny stromu. Jedno z detí chcelo šarkana zo stromu zvesiť, a tak naň vyliezlo. Pritom sa mu však šmykla noha. Po páde skončilo v nemocnici so zlomeným členkovým kĺbom, ktorý mu museli operovať.Pri nočnom venčení psa sa mužovi pes vytrhol z vôdzky a bežal za druhým psom. Majiteľ sa rozbehol za ním, v snahe psa dobehnúť si však nevšimol otvorený kanál a spadol do neho. Utrpel pri tom poranenia rúk, chrbta a tváre.Deti sa na detskom ihrisku vozili na detskom kolotoči. Jedno z detí pri tom prepadlo cez operadlo. Poranilo si hlavu, malo aj otras mozgu a museli ho hospitalizovať.Muž si pri krájaní chleba pravou rukou nechtiac porezal ukazovák ľavej ruky, následne sa trhol, pričom sa mu nôž vyšmykol a porezal mu pravé stehno. Zo zranení sa liečil 18 dní.19-ročný muž opravoval chliev a ten mu spadol na nohu. Utrpel zlomeninu vnútorného členka, čo si vyžiadalo operáciu. Liečil sa viac ako päť mesiacov.V piatok trinásteho poisťovňa zaznamenala aj prípad, keď klientka spadla zo stoličky, ktorá sa jej pošmykla na dlážke a zlomila si driekový stavec. S ťažkým zranením prišla na ošetrenie sama bez pomoci. Liečila sa tri mesiace.TASR informoval Milan Janásik z Generali.pe mia