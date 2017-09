Anonymné bombové hrozby pokračujú, v Moskve evakuovali aj školy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad/Moskva 14. septembra (TASR) - V Petrohrade evakuovali dnes pre anonymné telefonické bombové hrozby viac ako tucet nákupných centier. V Moskve museli z rovnakých príčin prerušiť dnes vyučovanie v troch školských zariadeniach. V uplynulých viac ako 24 hodinách však v ruskej metropole evakuovali občanov z celkove 70 objektov.Ani v jednom z prípadov pyrotechnici nenašli nástražný výbušný systém, ani nič iného podozrivého.V Moskve sa už v súvislosti so sériou planých bombových poplachov, ktoré Ruskom otriasajú od nedele, spomína slovné spojenie telefonický terorizmus.Informácie priniesla dnes tamojšia tlačová agentúra Interfax, podľa ktorej zdrojov veľká väčšina spomínaných telefonátov prišla z Ukrajiny. Podľa dostupných informácií boli hrozby zrejme tlmočené prostredníctvom internetového telefonického spojenia, a to v podobe vopred nahratej správy.Už v predchádzajúcich dňoch bombové hrozby skomplikovali život približne 45.000 obyvateľom desiatok miest v rôznych oblastiach Ruska. Verejné budovy museli evakuovať v Čeľabinsku, Perme, Stavropole, Krasnojarsku, Novosibirsku, Omsku, Ulan-Ude, Irkutsku, Jakutsku, Tomsku, Samare, Saratove, ale aj v ruskej pobaltskej enkláve Kaliningrad.Kto za anonymnými telefonátmi stojí, zatiaľ nie je jasné a ruské úrady ešte v tomto smere neprišli so žiadnym oficiálnym vysvetlením.Niektoré indície však podľa BBC naznačujú, že by celá záležitosť mohla mať aj domáci pôvod. Spolupracovník generálneho inšpektora ruského ministerstva obrany pre istý lokálny denník uviedol, že ide o súčasť rozsiahleho protiteroristického cvičenia, najväčšieho od čias Sovietskeho zväzu. Správu s týmto vyjadrením však neskôr zmazali.