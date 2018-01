Apple v najbližších 5 rokoch naleje do ekonomiky USA 350 miliárd USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. januára (TASR) - Apple v najbližších 5 rokoch investuje 350 miliárd USD (286,8 miliardy eur) do ekonomiky USA, čo podporí vytvorenie 20.000 nových pracovných miest. Jedným z dôvodov je aj daňová reforma.Koncern, ktorý je najhodnotnejšou firmou na svete kótovanou na burze, je už teraz ťahúňom ekonomiky. Apple očakáva, že na dani z repatriovaných ziskov zaplatí okolo 38 miliárd USD, čo signalizuje, že koncern chce do krajiny premiestniť časť z hotovosti vo výške 250 miliárd USD, ktorú má v zahraničí.uviedol šéf Apple Tim Cook.(1 EUR = 1,2203 USD)