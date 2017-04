Aprílové mrazy: Ovocinári a záhradkári by mali byť na pozore

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 20. apríla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upozorňuje pestovateľov ovocia a zeleniny na aprílové mrazy, ktoré môžu vážne poškodiť úrodu. Apeluje preto na ovocinárov a záhradkárov, aby vykonali prevenciu využitím parafínových sviec, netkanej textílie, alebo ďalších foriem protimrazovej ochrany. Uviedla to dnes Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.upozornila šéfka MPRV Gabriela Matečná.K celoplošnému zničeniu ovocných sadov zatiaľ až na malé lokálne poškodenia stromov a ich kvetov neprišlo. Najväčšie starosti však robia ovocinárom a záhradkárom mrazy, ktoré udreli tento týždeň. Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) by noc z 20. na 21. apríla mala byť rozhodujúca. Teploty majú klesnúť pod mínus 2 až mínus 3 stupne Celzia. Prízemná teplota môže byť ešte nižšia a mohla by poškodiť a úplne zničiť napríklad jahody.Mnohí ovocinári sú už v pohotovosti a vykonávajú nočné ošetrenia, zapaľujú parafínové sviece, využívajú statické vrtule, helikoptéry na premiešanie chladných a teplých vrstiev vzduchu či zahmlievanie prostredníctvom špeciálneho dela.Efektívnym spôsobom je aj tzv. protiľadová ochrana realizovaním povrchového zavlažovania ovocných sadov. Jednoduchou a ľahko dostupnou formou pre záhradkárov je použitie fólie, ktorou svoju úrodu zakryjú. Ochrániť tak môžu cesnak, cibuľu či jahody. Do netkanej textílie môžu obaliť aj okrasné rastliny, kvety v kvetináčoch je vhodné schovať dovnútra.dodala Matečná.V roku 2016 zažili ovocinári v SR neskoré mrazy, aké sa v SR nezaznamenali vyše pol storočia. Výrazne ovplyvnili 158 pestovateľov a 2800 hektárov sadov. Mrazy zasiahli jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody. U najpestovanejších druhov ovocia klesla celkovo úroda až o viac ako polovicu.