Arabské princezné, ktoré vykorisťovali chyžné, idú za mreže

Brusel 23. júna (TASR) – Trest 15 mesiacov väzenia a pokutu dnes uložil belgický súd princeznej Hamde Alnehajanovej zo Spojených arabských emirátov a jej siedmim dcéram. Do väzenia pôjdu za to, že v bruselskom hoteli vykorisťovali 23 svojich zamestnankýň. Proti rozsudku je ešte možné sa odvolať.Odvolací bruselský súd dnes rozhodol, že osem arabských princezien pôjde na 15 mesiacov do väzenia a každá z nich musí zaplatiť pokutu 165.000 eur za vykorisťovanie svojich zamestnankýň. Kauza ťahajúca sa už desať rokov sa týka luxusného bruselského hotela Conrad, podľa čoho aj proces so ženami nesie názov ", informovala belgická televízia a rozhlas RTBF.Princezné súd uznal vinnými za ponižujúce zaobchádzanie s chyžnými podobné otroctvu v rokoch 2007 a 2008 v hoteli Conrad. Zbavil ich ale obvinení z porušenia zákonníka práce a neľudského zaobchádzania, pretože princezné pracovníčky priamo nezamestnávali.Z vyšetrovania vyplývalo, že zamestnankyne hotela nemali platné povolenia na prácu a pobyt. Pracovali údaje cez deň aj noc za veľmi nízky plat, spali na zemi a nesmeli opustiť poschodie hotela, na ktorom vykonávali prácu, poznamenala agentúra Belga.Princezná Hamda Alnehajanová je vdova po šejkovi z Abú Dhabí, metropole Spojených arabských emirátov.Princezné boli odsúdené v neprítomnosti. Obe strany sporu sa môžu v najbližších 30 dňoch proti rozhodnutiu súdu odvolať.