NITRA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Železný poklad sa podarilo objaviť archeológom počas výskumu na nálezisku Bojná v okrese Topoľčany. Slovanskí obyvatelia tohto regiónu si ho na začiatku 10. storočia ukryli do kamennej pece. Železo bolo v tom období veľmi hodnotným kovom, železné sekerovité hrivny sa používali ako platidlo.





Zdroj: Webnoviny.sk - Archeológovia objavili železný poklad, Slovania si ho ukryli do pece © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Prekvapujúci nález pozostával z 36 hrivien, zubadla z konského postroja, dvoch kľúčov od slovanského obydlia a ďalších železných predmetov,“ povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu v Bojnej Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre.Pec s pokladom sa našla na západnom opevnenom predhradí pri veľkomoravskej pevnosti Bojná I – Valy. Zaujímavosťou je, že na peci stál na pôvodnom mieste hlinený hrniec, ktorý prežil vyše 1 100 rokov v neporušenom stave.„Dá sa predpokladať, že obyvatelia ukryli tieto hodnotné železné predmety do funkčnej pece v čase náhleho prepadu hradiska. Nálezy pochádzajú zo začiatku 10. storočia, keď bolo hradisko dobyté, vypálené, opustené a už viac nebolo využívané,“ hovorí Pieta.Archeológovia v tomto období začali s výstavbou monumentálnej východnej brány do slovanského opevnenia, ktorá doplní prezentáciu náleziska Bojná verejnosti. V súčasnosti tu návštevníci už môžu vidieť zrekonštruované tri slovanské domy. Brána bude po rekonštrukcii vyzerať tak, ako ju naši slovanskí predkovia v 9. storočí postavili.Pozostávať bude zo vstupnej veže s výškou 12 metrov a priľahlých hradieb. Investorom stavby je obec Bojná, ktorá na projekt získala dotáciu z ministerstva kultúry. Archeológovia už urobili výkopové práce a do zimy chcú osadiť nosné stĺpy. „Ukončenie výstavby predpokladáme v polovici roka 2018,“ informoval Pieta.