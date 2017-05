Ariana Grande po útoku v Manchestri prerušila európske turné

Ariana Grande-Butera

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Ariana Grande prerušila európsku časť svetového turné k albumu Dangerous Woman (2016), pričom nasledujúcich sedem koncertov zrušila. Dôvodom je pondelkový bombový útok po jej koncerte v Manchestri, pri ktorom samovražedný útočník zabil 22 ľudí.Medzi zrušenými koncertmi sú dve vystúpenia v Londýne a Lodži a po jednom v Antverpách, Frankfurte a Zürichu. Najbližší koncert by mala 23-ročná interpretka absolvovať 7. júna v Paríži, pričom európsku časť by mala ukončiť o desať dní neskôr v Turíne. Nasledovať budú vystúpenia v Južnej a Strednej Amerike, Ázii, na Novom Zélande a v Austrálii.účinkovala v roku 2008 v broadwayskom muzikáli 13 a za svoj výkon získala National Youth Theatre Association Award. Známou sa stala vďaka úlohe Cat Valentine, ktorú stvárnila v roku 2011 v seriáli iCarly (2007 - 2012), a tiež v projektoch Victorious (2010 - 2013) a Sam & Cat (2013 - 2014). Okrem toho sa predstavila napríklad vo filmoch 7 Secrets with Victoria Justice (2010) alebo Zoolander No. 2 (2016).Debutový album Yours Truly uviedla na trh v roku 2013 a dostala sa s ním na vrchol rebríčka Billboard 200. Rovnaký úspech dosiahla aj s druhou štúdiovkou My Everything (2014), ktorú navyše nominovali na cenu Grammy. So spomínaným albumom Dangerous Woman, ktorý sa tiež uchádzal o zlatý gramofónik, zase po prvý raz dobyla UK Chart. Okrem toho má na konte aj EP nahrávky Christmas Kisses (2013) alebo Christmas & Chill (2015).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.