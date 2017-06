Ariana Grande sa stretla s fanúšikmi, ktorých zranil výbuch v Manchestri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Ariana Grande, na ktorej májovom koncerte v Manchestri došlo k teroristickému útoku, sa v piatok stretla s niekoľkými fanúšikmi, ktorí na koncerte boli a utrpeli úri útoku zranenia.Ariana vystúpi v nedeľu v Manchestri na benefičnom koncerte, z ktorého výťažok poputuje rodinám obetí útoku. Do Manchestru však priletela už v piatok a večer bola pozrieť deti, ktoré sa zo zranení utrpených na koncerte liečia v miestnej detskej nemocnici.Otec jedného z dievčat po Arianinej návšteve povedal, že svoju dcéru ešte nikdy nevidel takú šťastnú. „Dokonca aj ja som sa rozplakal," cituje ho britská BBC.Pri samovražednom útoku ba koncerte, ku ktorému došlo 22. mája, zahynulo 22 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. V súvislosti s útokom polícia stále zadržiava desiatich mužov vo veku od 18 do 44 rokov, ktorí by mohli byť jeho spolupáchateľmi.V nedeľu sa v Manchestri uskutoční benefičný koncert One Love Manchester, na ktorom okrem Ariany Grande vystúpia aj Justin Bieber, Miley Cyrus, The Black Eyed Peas, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams a ďalší interpreti.Vysielacie práva na koncert zakúpila aj RTVS, ktorá ho odvysiela zo záznamu od 21:40 na Dvojke. Na internetovej stránke www.rtvs.sk sa bude dať koncert sledovať už od 20:00 aj v priamom prenose.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.