Art Film Fest uvedie ocenené filmy z Benátok, Berlinale a Cannes

Bratislava 16. júna (TASR) - Po osvedčenom modeli z minuloročnej spolupráce medzi Film Europe Media Company a organizátormi Art Film Festu, ktorý dnes štartuje v Košiciach, je do programu festivalu po druhý raz zaradená sekcia Be2Can Starter. Tento rok prináša deväť snímok z troch prestížnych festivalov - Benátky, Berlinale a Cannes.TASR informovala PR manažérka Film Europe Media Company Dagmar Krepopová.Festival otvorí nová snímka slávneho Emira Kusturicu Na mliečnej ceste. Jeden z najoriginálnejších európskych režisérov si vôbec prvýkrát (a ako sa sám vyjadril aj posledný) vo svojom filme zahral titulnú úlohu. Hlavnou hviezdouje však Monica Bellucci.poznamenala Krepopová s tým, že diváci sa môžu tešiť na film ruského režiséra Andreja Zvjaginceva Bez lásky, ktorý získal Cenu poroty a bol nominovaný na Zlatú palmu, snímku ukrajinského režiséra Sergeja Loznicu Krotká - adaptáciu známej Dostojevského poviedky (nominácia na Zlatú palmu) a tiež film Ismaelove prízraky od francúzskeho tvorcu Arnauda Desplechina s hviezdnym obsadením Marion Cotillard, Mathieu Amalric a Charlotte Gainsbourg, ktorý festival v Cannes otváral.V sekcii figuruje aj argentínska komediálna dráma Vážený občan - nominant na Zlatého leva v Benátkach 2016 od režiséra Gastona Duprata a dokument o vzniku a vývine vesmíru Cesta času filmového mága Terencea Malicka, nominovaný na rovnaké ocenenie. Posledným filmom v Be2Can Starteri je titul ocenený Strieborným medveďom na Berlinale 2017 Fantastická žena od čílskeho režiséra Sebastiana Lelia.Do Medzinárodnej súťaže hraných filmov si organizátori 25. ročníka AFF vybrali komediálnu drámu bulharskej režisérskej dvojice Petar Valchanov, Kristina Grozeva Sláva, ktorý získal významné ocenenia na viacerých iných festivaloch, a snímku nemecko-bulharskej produkcie Western režisérky Valesky Grisebach nominovaný na Un Certain Regard v Cannes 2017.uzavrela Krepopová.Art Film Fest potrvá do 24. júna.