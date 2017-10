AS Trenčín podpísal zmluvy s Nigérijčanmi Azangom a Okohom

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 19. októbra (TASR) - Slovenský futbalový klub AS Trenčín podpísal zmluvy s dvojicou mladých nigérijských futbalistov Philipom Azangom a Ejike Okohom. Obaja prišli z GBS Football Academy, informoval vo štvrtok klubový web AS.Z rovnakej akadémie prišli do Trenčína aj Aliko Bala, Abdul Zubairu, Hilary Gong a Maduka Udeh. Azango je dvadsaťročný ľavonohý krídelník. Okoh má osemnásť rokov a jeho hlavnou pozíciou je post defenzívneho stredopoliara. Obaja sa klubu upísali na tri roky. Azango má za sebou už aj ligovú premiéru, keď nastúpil proti Žiline. Počas uplynulého víkendu hral aj proti Senici.Dvojnásobný slovenský majster má dobré skúsenosti s futbalistami z Nigérie, úspešne v ňom pôsobili už Moses Simon, Samuel Kalu či Kingsley Madu.povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.