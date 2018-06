Audiovizuálny fond považuje konanie R. Kaščákovej za nekorektné

Renáta Kaščáková, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. júna (TASR) - Poslanecký prieskum, ktorý tento týždeň začali poslanci z Výboru NR SR pre kultúru a médiá v Audiovizuálnom fonde (AvF) v súvislosti s podozreniami na nezákonné praktiky pri rozdeľovaní verejných financií, podľa poslankyne Renáty Kaščákovej (SaS) zatiaľ nepriniesol uspokojivé odpovede na vznesené otázky. Riaditeľ AvF Martin Šmatlák považuje konanie poslankyne Kaščákovej počas prieskumu za neslušné, nekorektné a blížiace sa k hranici zneužitia právomoci verejného činiteľa či marenia vyšetrovania.Kaščákovej otázky mierili najmä k príprave veľkofilmu Generál. Podľa nej sú sporné už vyplatené dotácie na vývoj a produkciu filmu vo výške 247.900 eur. Poslankyňa poukazuje na to, že ich vyplatenie bolo podmienené dodaním výstupov ako napríklad technický scenár vo verzii pre nakrúcanie, finálny zoznam výrobného štábu, finálne herecké obsadenie, dokumentácia z uskutočnených kostýmových skúšok a podobne s termínom dodania s termínom dodania do konca roka 2017.konštatuje Kaščáková. Upozorňuje, že hoci podľa slov producenta filmu má po zmene režiséra padnúť prvá klapka 12. júla 2018, dodnes nie sú potvrdení koproducenti a iné ako štátne zdroje pre filmový projekt.zdôrazňuje poslankyňa.Vyjadrila tiež počudovanie nad. Kaščáková zároveň požiadala AvF o nahliadnutie ku všetkým podkladom, na základe ktorých boli vyplatené dotácie na film Generál.K opakovane zavádzajúcim verejným tvrdeniam poslankyne Kaščákovej sa Audiovizuálny fond podľa jeho riaditeľa Martina Šmatláka nebude verejne vyjadrovať, a to až do skončenia riadnych kontrolných procesov súvisiacich s filmovým projektom Generál.dodal Šmatlák.