Aun Schan Su Ťij: Vláda sa snaží zlepšiť situáciu moslimských Rohingov

Mjanmarská líderka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 7. septembra (TASR) - Mjanmarská politička Aun Schan Su Ťij dnes pred novinármi ubezpečila, že vláda jej krajiny pracuje na tom, aby zlepšila život rohinských moslimov. Uviedla však, že je, teda za čas, ktorý je nová vláda pri moci.Zaobchádzanie s približne 1,1 miliónom moslimských Rohingov je najväčšou výzvou, ktorej čelí líderka krajiny Aun Schan Su Ťij. Tá podľa svojich kritikov nerobí dosť pre ochranu tejto moslimskej menšiny pred prenasledovaním.Aun Schan Su Ťij dnes ubezpečila, že jej vláda sa snaží implementovať niektoré odporúčania, ktoré jej dala komisia vedená bývalým generálnym tajomníkom OSN Kofim Annanom. Politička však spresnila, že vláda naráža na problém obmedzených finančných zdrojov.Annanom vedená komisia od mjanmarského vedenia žiadala rýchle a rozhodné opatrenia, ktoré by viedli k hospodárskemu rozvoju a sociálnej spravodlivosti a tým prispeli aj k zastaveniu násilností medzi budhistami a moslimami v Jakchainskom štáte.Mjanmarské bezpečnostné zložky dnes v Jakchainskom štáte ukázali novinárom dedinu A Lel Tchan Ťau, ktorú podľa vládnych úradov vypálili členovia tamojšej moslimskej komunity. Informovala o tom agentúra AP, ktorá o niekoľko hodín priniesla správu o vypálení dediny Gaudu Zara, odkiaľ ušli moslimovia z etnika Rohingov a kde sa však na spáleniskách našli vytrhané a porozhadzované stránky z Koránu.Podľa AP tento fakt - zhanobenie posvätnej knihy moslimov - vyvoláva pochybnosti o tvrdeniach vlády, že dedinu a svoje vlastné domy v nej vypálili samotní členovia moslimskej komunity.Jeden z dedinčanov pre AP povedal, že domy v obci podpálili jakchainskí budhisti. Po týchto slovách muž ušiel, dodala AP, ktorá tak nemala možnosť položiť mu ďalšie otázky.Spravodajca AP konštatoval, že okrem policajtov, ktorí sprevádzali novinárov, v dedine Gaudu Zara neboli nijakí iní príslušníci vládnych bezpečnostných zložiek. Novinári tam nevideli ani žiadnych Rohingov či iné osoby.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v utorok informoval, že od 25. augusta uniklo pred násilnosťami z Mjanmarska do susedného Bangladéša až 123.000 príslušníkov moslimskej komunity Rohingov. Ešte v pondelok pritom UNHCR vydal správu o odhadovaných 87.000 utečencoch, ktorí z obavy pred násilnosťami prekročili hranice z Mjanmarska do Bangladéša. Podľa najnovších údajov, ktoré OSN zverejnila dnes, sa však počet rohinských utečencov v Bangladéši zvýšil na 164.000.