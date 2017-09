Austrália má za sebou najteplejšiu zimu: Čo je za tým?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 19. septembra (TASR) - K doteraz najteplejšej austrálskej zime prispela klimatická zmena, uviedla dnes environmentálna skupina Climate Council.Priemerné maximálne teploty v zime, ktorá je na južnej pologuli medzi júnom a augustom, v tomto roku stúpli takmer o dva stupne nad priemer. Podľa správy Climate Council je "výnimočne teplá a suchá zima" v súčasnosti 60-krát pravdepodobnejšia, a to v dôsledku "zhoršujúcej sa klimatickej zmeny".Austrália prelomila aj ďalšie rekordy - ale nie tie dobré, uviedol Will Steffen zo skupiny Climate Council. Ekologička Lesley Hughes dodala, že bez zmysluplných činov pri riešení klimatickej zmeny budeme aj naďalej svedkami ďalších teplých zím, a to v čase, keď globálne teploty stúpajú.V správe sa uvádza, že počas zimných mesiacov zaznamenali v krajine viac ako 260 rekordov spojených s teplom a slabými zrážkami. Medzi nimi bol aj najsuchší mesiac jún v dvoch austrálskych štátoch či rekordne teplý júl v Sydney.Austrálske hasičské zbory varovali, že približne tretina územia krajiny vrátane veľkých pobrežných miest bude v lete čeliť zvýšenému riziku požiarov v buši.