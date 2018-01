B. Bugár: Rusko vnímam inak ako A. Danko

Na snímke vľavo predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a vpravo podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. januára (TASR) - V záujme Slovenska je mať dobré vzťahy aj s Ruskom, ale anexiu Krymu odmietame. V rozhovore pre TASR to povedal predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, ktorý nesúhlasí s názorom, že návšteva šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) v Rusku sa nemala uskutočniť. Dankov prejav v ruskej Štátnej dume nekritizuje, poukazuje však na to, že nebol plánovaný. Bugár zároveň uvádza, že na Rusko má trochu iný názor ako Danko.Bugár priznáva, že Dankovi hovorili o možných kritických reakciách na jeho prejav.uviedol Bugár. Poznamenal, že v čase, keď bola v Rusku slovenská delegácia, tam nemecký Mercedes otváral ďalšiu filiálku.zdôraznil.Podľa Bugára netreba zabúdať ani na plynovod.doplnil podpredseda NR SR.Pokiaľ ide o Dankove vyjadrenia, ktorý o Rusku hovoril ako o krajine riešiacej konflikty korektným dialógom, a anexiu Krymu Rusom v Dume nevyčítal, tu Bugár hovorí, že to je Dankov názor.vyhlásil pre TASR Bugár.Zabúdať podľa neho netreba ani na to, že Rusko cez kybertechnológie zasahuje a bude chcieť zasahovať do demokratických systémov.poznamenal. Verí, že Danko toto všetko ako vyštudovaný právnik chápe.Andrej Danko o svojom vystúpení v Dume hovoril nedávno s členmi zahraničného výboru. Trvá na tom, že možnosť vystúpenia v ruskej Štátnej dume nebola česť pre neho ako predsedu NR SR, ale pre Slovensko a slovenský národ. Danko možnosť vystúpiť v Dume nazval historickou udalosťou. Zdôraznil, že si stojí za každým slovom v prejave.povedal Danko s dôvetkom, že politika by nemala byť biela ani čierna a vždy by sme mali ísť strednou cestou.dodal.