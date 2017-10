B. Johnson vyzýva EÚ na urýchlenie rozhovorov o brexite

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson počas tlačovej konferencie po rokovaní v Londýne 19. júla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. októbra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson vyzval dnes Európsku úniu, aby urýchlila rozhovory o brexite a začala diskutovať o budúcom vzťahu Únie s Britániou. Informovala o tom agentúra AP.vyhlásil Johnson v Luxemburgu, kde sa zúčastňuje na Zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Ďalej dodal, že už nastal čas na to, aby sa "loď (rokovaní)... spustila na otvorené more a aby sa začali vážne diskusie o budúcnosti a novom vzťahu".Johnson sa takto vyjadril pred dnešným stretnutím britskej premiérky Theresy Mayovej s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom a hlavnými vyjednávačmi oboch strán, ktoré sa uskutoční v Bruseli.Očakáva sa, že lídri krajín EÚ tento týždeň vydajú vyhlásenie, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite, ktorý by umožnil posunúť sa do ďalšej fázy rozhovorov.EÚ ešte pred začiatkom rokovaní o brexite prijala usmernenia, podľa ktorých najskôr treba vyriešiť tri zásadné otázky: zachovanie práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ, írsko-severoírsky hraničný režim v duchu Veľkopiatkovej dohody a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ. Bez pokroku a predbežnej dohody v týchto troch kapitolách EÚ nezačne diskusie o podobe budúcich vzťahov s Londýnom, hoci britská strana požaduje, aby sa o oboch otázkach rokovalo súbežne.