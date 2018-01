B.Kollár: SR má najvyšší podiel záporného salda obchodu na hektár v EÚ

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. januára (TASR) - SR má najvyšší podiel záporného salda v zahraničnom obchode (ZO) v prepočte na jeden hektár v celej EÚ, a to vo výške 48 %. Uviedol to na brífingu predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár, za účasti tímlídra hnutia pre pôdospodárstvo Jaroslav Karahutu, v reakcii na minulotýždňové predstavenie priorít Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR jeho šéfkou Gabrielou Matečnou (nominantka SNS).priblížil Kollár.Štát podľa neho na jednej strane sľubuje kvalitné slovenské potraviny, ale na druhej strane MPRV odsúhlasí štátnu pomoc pre rok 2018 vo výške 1 milióna eur, čo je podľa nehoupozornil ďalej predseda hnutia.Podľa Karahutu ministerka Matečná za približne dva roky svojho pôsobenia dosiahla to, že podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov sa prepadol približne o 3 percentuálne body, na asi 37 %.podčiarkol Karahuta.Hnutie Sme rodina podľa Karahutu veľmi pozorne a podrobne sleduje dianie v agrorezorte.povedal Karahuta.dodal Kollár.Matečná 9. januára 2018 informovala, že prioritou MPRV SR na rok 2018 v legislatívnej oblasti bude najmä zákon o veterinárnej starostlivosti, vďaka čomu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradí medzi kultúrne krajiny a zviera už nebude vec. Druhou prioritou na tento rok je podľa nej spustenie projektu tzv. zelenej nafty.povedala. Podpora by podľa jej slov mala byť v celkovej sume 20 až 40 miliónov eur a MPRV bude bojovať za to, aby