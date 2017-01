B. KOLLÁR: Za svoju minulosť sa nehanbím, nikoho som neokradol

Na archívnej snímke poslanec Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár je pripravený ísť na detektor lži a odpovedať na obvinenia, že v 90. rokoch pašoval do vtedajšieho Československa drogy. Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že za svoju minulosť sa nehanbí.deklaroval Kollár. On tvrdí, že neviezol drogy, ale striebro. V októbri 2016 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a neskôr aj Ústav pamäti národa potvrdili pravosť dokumentov, ktoré Kollára spájajú s mafiou a pašovaním drog.Kollár tvrdí, že s takýmito praktikami nemal nikdy nič spoločné. "uistil.Po marcových parlamentných voľbách bola na stole aj teoretická možnosť vytvorenia stredopravej vlády na čele s Richardom Sulíkom (SaS), ktorý aj začal rokovania. Ak by chcel šéf liberálov vytvoriť koalíciu, vládnuť by musel aj s Kollárom. Porovnávať jeho prípad s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD), ktorého opozícia kritizuje pre kauzu Bašternák, však Sulík nechce." povedal Sulík.Dokumentom NBÚ však líder SaS verí. "Nemám dôvod neveriť. Ale takouto snahou by mohli preskúmať aj nahrávku Roberta Fica (Smer-SD)," odkázal.Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič to okomentoval tým, že," dodal.